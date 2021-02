Barroca. Botafogo x Sport pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 05 de Fevereiro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor_Silva

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 10:01 | Atualizado 06/02/2021 10:03

Rio - A derrota por 1 x 0 para o Sport nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos, fez com que o Botafogo fosse rebaixado para a Série B do Brasileirão pela terceira vez na sua história. O treinador Eduardo Barroca deu entrevista após a partida e se mostrou abatido, mas não quis apontar os motivos que fizeram que o clube caísse de forma precoce.

"Nunca é por um único motivo. O Botafogo se encontrou nessa situação em quase todo o campeonato. É um dia de dor, todos aqui estão muito sentidos com o que aconteceu, porque lutamos até onde podíamos para tentar reverter esse cenário, mas infelizmente não foi possível", disse Barroca.

Publicidade

"Estão todos tristes, porque lutamos, fizemos um jogo em que tivemos a maior posse de bola, finalizamos mais, sofremos um gol num lance de pênalti que todos já comentaram, num lance que nem foi escanteio", completou.

Barroca também não quis falar sobre o planejamento para a próxima temporada, que começa já no fim do mês. Período de transição será curto, tendo em vista que começará três dias após o término do Brasileirão.

Publicidade

"Desde a chegada do (Eduardo) Freeland (diretor de futebol) vemos conversando em dois cenários, que era a reversão do cenário atual e as escolhas pensando em futuro. Cabe agora primeiro sentir a dor do que aconteceu hoje, as consequências, para que o Botafogo dentro de campo, de forma digna, recupere o espaço de protagonismo no futebol", finalizou.