Publicado 06/02/2021 20:30

Rio - Em 2020, o Botafogo apostou em dois jogadores que tinham uma carreira internacional, com disputas de Copa do Mundo para liderar a equipe na temporada. Porém, dentro de campo, a aposta não funcionou e o clube carioca abaixou rebaixado para a Série B com quatro rodadas de antecedência. Decretada a queda, após a derrota para o Sport, o empresário Marcos Leite, responsável pela vinda de Kalou e Honda ao Botafogo afirmou que se sente responsável pelo ocorrido.

"Não sou funcionário do clube, mas de certa forma me sinto culpado, fui o responsável pelas duas maiores contratações do clube no ano e eu tinha certeza que tudo daria certo, não deu, mas abaixar a cabeça só se for pra ORAR!!!", escreveu o agente em sua conta no Twitter.

Astro japonês, Keisuke Honda, de 34 anos, foi o primeiro a chegar ao Botafogo em março. Ao todo, o meia atuou em 27 jogos e marcou três gols pelo clube carioca. No fim de 2020, o experiente apoiador resolveu rescindir contrato com o Glorioso e deixou o Alvinegro com o Brasileiro em andamento.



Contratado após o retorno da pandemia, Salomon Kalou jamais conseguir se firmar entre os titulares do Botafogo. Aos 35 anos, o marfinense ainda continua no elenco alvinegro, mas não deverá permanecer para a próxima temporada por conta do seu alto salário e pelo rendimento abaixo do esperado. Ao todo, ele atuou em 27 jogos e fez apenas um gol.