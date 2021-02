Jefferson Vitor Silva/SSPress/Botafogo.

07/02/2021

Rio - O ex-goleiro e ídolo do Botafogo se posicionou, dois dias depois, sobre o rebaixamento do clube no Brasileirão. Através das redes sociais, o arqueiro fez um desabafo sobre o momento que o clube vive e pediu uma mudança em relação a gestão e os jogadores que disputarão a Série B.

"Para alcançarmos bons resultados é extremamente necessário um planejamento sério, com definição de metas e ambição por resultados. Precisamos montar um time de veia vencedora, com jogadores que gostem de vencer e chamem a responsabilidade, exerçam lideranças e acima de tudo tenham orgulho e identificação com o clube para vestirem essa camisa", disse.

Jefferson lembrou que a volta à elite do futebol não será fácil, tendo em vista a dificuldade financeira que vive o clube. O ex-goleiro quer prioridade no processo de profissionalização, algo que a nova diretoria diz já estar em andamento. Quem lidera a reestruturação é o novo diretor de futebol, Eduardo Freeland.

"Não será fácil retomarmos as estradas dos louros sem uma mudança radical na mentalidade de quem gere o nosso futebol, não sem uma séria reestruturação do clube, não sem a profissionalização total e qualificação imediata do departamento de futebol. É fundamental pensarmos grande, ou melhor, gigante como é o nosso Botafogo", prosseguiu.

"Precisamos resgatar nossa mentalidade vencedora. Quem se acomoda com resultados ruins não pode sequer representar a Gloriosa camisa do Botafogo de Futebol e Regatas, quem dirá vestir", completou Jefferson.