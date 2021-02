Durcesio Mello Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 16:43

Rio - Após a demissão de Eduardo Barroca, o Botafogo já se movimenta para escolher um novo treinador. Em participação no programa "Jogo Falado", da Rádio 94 FM, o presidente Durcesio Mello afirmou que o Glorioso já trabalha com alguns nomes e que a escolha será do novo diretor de futebol do clube carioca, Eduardo Freeland.

Publicidade

"O planejamento iniciou ontem (sábado). Começou 15 dias atrás com a chegada do Freeland, que será o grande mentor desse projeto todo. É um cara que confio e tem total autonomia para comandar o Botafogo, tanto na base quanto no profissional. Devemos acabar o campeonato com o interino, que é o Lucio Flavio. E amanhã (segunda) vamos começar a procura do novo técnico. Já temos três ou quatro nomes que o Freeland me indicou e vamos começar as negociações para ver se trazemos. Temos uma ordem de preferência, mas é ele que vai conduzir tudo isso", afirmou.



No entanto, o clube carioca deverá esperar a conclusão das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para definir quem será o comandante responsável por iniciar o planejamento para reconduzir o Glorioso para a elite do futebol brasileiro.

Publicidade

"A ideia é que esse técnico não assuma no Brasileiro, mas que já fique observando e vivendo o clima do Botafogo para o começo do Campeonato Carioca e ajude nas contratações. Vamos anunciar umas quatro ou cinco contratações agora, mas o resto seria com esse técnico", disse.