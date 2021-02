Joel Carli é o capitão do Botafogo Marcelo Gonçalves/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 13:49

Rio - O zagueiro Joel Carli pode voltar ao Botafogo para a disputa da Série B. Segundo o site "GE", o clube busca um acordo com o argentino, que cobra uma dívida milionária na Justiça, e uma das possibilidades é seu retorno a General Severiano.

Caso chegue a um acordo com o Botafogo, Carli ainda precisará se acertar com o Aldosivi, da primeira divisão da Argentina. O defensor tem contrato com o clube até o fim de dezembro.

Carli deixou o Botafogo em junho de 2020. Na época, a alegação da diretoria é de que ele tinha um dos maiores salários do elenco. O zagueiro, que não queria deixar o Brasil, se irritou com a falta de diálogo e acabou acionando o clube na Justiça por salários atrasados e uma renovação automática de contrato não cumprida.