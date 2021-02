Artilheiro do Botafogo na temporada, com 12 gols, Pedro Raul é desfalque pelo quarto jogo seguido Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 16:02 | Atualizado 08/02/2021 16:06

Rio - Rebaixado para a Série B, o Botafogo encaminha a melancólica despedida do Campeonato Brasileiro com importantes desfalques. Com status de titular, Diego Cavalieri, Bruno Nazário e Pedro Raul estão vetados para o confronto com o Grêmio, nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos. 'Promovido' de auxiliar permanente a técnico interino do Glorioso na reta final da competição, Lucio Flavio dará sequência ao processo de reformulação om foco na garotada.

Diego Loureiro será o substituto de Cavalieri pelo segundo jogo consecutivo. O titular machucou o tornozelo direito no empate com o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 1º de fevereiro, e segue em tratamento desde então. Com dores musculares, Bruno Nazário foi desfalque nas últimas três rodadas. Embora tenha prorrogado o contrato até junho, a permanência do camisa 10 ao fim do Brasileiro é pouco provável.

Publicidade

Emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, o apoiador tem um salário considerado alto e deve ser mais um 'passageiro' da barca que zarpará de General Severiano. Em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, Pedro Raul será a ausência pelo quarto jogo seguido. Na mira do futebol japonês, o atacante, que também está no radar do Grêmio e Corinthians, é considerado uma valiosa moeda de troca. A negociação pode livrar o Botafogo de pagar cerca de R$ 10 milhões para compra obrigatória de mais uma fatia dos direitos do atacante, de acordo com as metas estabelecidas no contrato atual.



No departamento médico, Gatito Fernández, Guilherme Santos, Lucas Barros e Rafael Forster são as outras baixas. Dessa forma o Botafogo deve entrar em campo com a seguinte formação: Diego Loureiro, Kevin, Kanu, Sousa e Victor Luis; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.