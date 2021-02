Victor Luis sentiu um desconforto na coxa esquerda e não enfrenta o Grêmio Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/02/2021 17:38

Rio - Os problemas não dão trégua ao Botafogo. Com a missão de substituir interinamente Eduardo Barroca até nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o auxiliar permanente, Lucio Flavio, não contará com Victor Luis contra o Grêmio, nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos. O lateral-esquerdo sentiu um desconforto no músculo anterior da coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico.

Com Guilherme Santos e o curinga Rafael Forster machucados, Hugo, de 19 anos, aumentará a quantidade de pratas da casa em campo. Promovido em agosto pelo então técnico Paulo Autuori, a promessa está nos planos do processo de reformulação iniciado após a confirmação do rebaixamento para a Série B e chegou a receber proposta do futebol árabe no ano passado. Emprestado pelo Palmeiras até o fim deste mês, Victor Luis é mais passageiro da barca alvinegra em 2021.

Com o lateral paraibano em campo, o Glorioso terá oito revelações em ação na seguinte formação: Diego Loureiro, Kevin, Kanu, Sousa e Hugo; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.