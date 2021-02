Jogador Rafael Navarro do Botafogo em partida entre Botafogo e Gremio pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, no Estádio Nilton Santos nesta Segunda Feira (08) Marcello Dias/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 21:52

DIEGO LOUREIRO: Deu mole no segundo e no quarto gol do Grêmio. Precisa evoluir e ter um poder de reação melhor. NOTA 4,5

KEVIN: Falar do Kevin é chover no molhado. Mais uma exibição apática do lateral-direito. Fraco no setor defensivo e pouco objetivo nas investidas ao ataque. NOTA 4

Publicidade

KANU: Um dos motivos para o torcedor comemorar neste péssimo Brasileirão do Botafogo. Mais uma boa partida do jovem defensor. NOTA 7

SOUSA: Mais uma partida para mostrar que será importante em 2021 para o Botafogo tentar retornar à Série A. NOTA 7

Publicidade

HUGO: Surpresa na escalação, o lateral-esquerdo não comprometeu e fez o básico na partida. Em alguns momentos foi bem ao ataque. NOTA 6,5

MARCELO: Entrou no fim e nada fez. SEM NOTA

Publicidade

Zé Welison: Partida ruim. Pouco efetivo na saída de bola e pior ainda nos combates para desarmar as jogadas do Grêmio. NOTA 4

KAYQUE: Entrou no segundo tempo e perdido nas jogadas. Não aproveitou a oportunidade. NOTA 4

Publicidade

ROMILDO: Deu uma assistência, mas cometeu um pênalti extremamente juvenil. NOTA 4

BABI: Foi acionado no segundo tempo e mostrou serviço Fez boas jogadas e marcou um gol. NOTA 7

Publicidade

CAIO ALEXANDRE: Foi bem nas armações das jogadas na primeira etapa e chegou bem ao ataque, mas pecou, em alguns momentos, na marcação. NOTA 6

CESINHA: Muita correria e pouco futebol. NOTA 5

Publicidade

WARLEY: Acionado no fim do jogo. SEM NOTA.

NAVARRO: Marcou mais um gol e protagonizou boas jogadas no setor ofensivo. Cansou na etapa final e pediu para ser substituído. Um dos melhores em campo. NOTA 8

Publicidade

LECAROS: Mostrou disposição, deu gás novo ao ataque alvinegro. NOTA 6,5

MATHEUS NASCIMENTO: Mais uma exibição de gente grande com a camisa do Botafogo. Apesar da pouca idade, chama a responsabilidade. NOTA 8

Publicidade

LÚCIO FLÁVIO: Fez o que estava ao seu alcance. Cumpriu tabela enquanto a diretoria busca um novo profissional para assumir o comando técnico alvinegro. NOTA 6