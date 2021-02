Ramon Menezes crê na rápida recuperação do Vasco no Brasileiro Rafael Ribeiro / Vasco / Divulgação

Por MH

Publicado 08/02/2021 22:36

Em busca de um treinador para um trabalho a longo prazo, o Botafogo planeja estudar bem o nome do seu futuro comandante para a Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, se depender da vontade do ex-apoiador Ramon Menezes, a diretoria alvinegra pode se preparar para fazer aquela ligação esperta. Hoje sem clube desde que passou por Vasco e por CRB, Ramon se colocou à disposição do Alvinegro.

"Fico muito chateado pelo que aconteceu com o Botafogo. É um grande clube, torcida enorme e fantástica. Tive oportunidade de vestir essa camisa. Sou profissional e estou no mercado. Estou pronto para trabalhar e estou precisando. Eu sou jovem, tenho que ganhar casca e experiência como treinador. Mas tenho 48 anos, tenho vivência como ex-atleta e comecei em 2015 como treinador. Há muitos jovens preparados", disse o técnico, em entrevista ao canal Fanático Vascaíno.