Renato Gaúcho Lucas Uebel/Gremio FBPA

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 09:00

Rio - Após sete jogos, o Grêmio reencontrou o caminho das vitórias após enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos. Apesar do placar elástico de 5 a 2, o treinador do clube de Porto Alegre, Renato Gaúcho exaltou um jogador alvinegro. O jovem Matheus Nascimento, de apenas 16 anos, chamou a atenção do ídolo gremista.

"Uma coisa que me deixou feliz foi o Matheus Nascimento. Como treinador, é difícil ver um garoto aparecendo tão jovem e com talento. Se vê que, apesar da pouca idade, já é acima da média. A gente torce que esteja aparecendo mais um craque para o futebol brasileiro. Está de parabéns o Botafogo, cuidar bem desse garoto, lapidar, tem muito a crescer", afirmou.



Considerado uma promessa da base alvinegra, o jovem vem sendo escalado pelo Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro. O atacante mais uma vez teve boa atuação, apesar do Glorioso ter sido novamente derrotado na competição.