Galvão Bueno Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 12:16

Rio - Rebaixado e lanterna do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi goleado por 5 a 2 pelo Grêmio, no Estádio Nilton Santos, na última segunda-feira, e Galvão Bueno comentou sobre a situação do clube. Ao fim da partida, o narrador e comentarista lamentou o momento vivido pelo clube.

Durante o programa "Bem, Amigos!", do SporTV, Galvão desabafou e lembrou do e-mail escrito por Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube e ex-membro do antigo Comitê Executivo, vazado na segunda, gerou grande repercussão entre torcedores e imprensa.



"É tão gloriosa a camisa do Botafogo que realmente dói muito. Li a carta-desabafo do Montenegro, disse que qualquer empresa estaria fechada. Sou o único carioca de todos que estão aqui (no programa), e sou o único que vi Nilton Santos jogar com a camisa do Botafogo no Maracanã. Vi tardes gloriosas do Botafogo, com Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Só comparava-se a Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe (do Santos). Eu vi a grandeza do Botafogo", contou o narrador da Rede Globo, completando:



"Transmiti o título do Botafogo com gol do Maurício em cima do Flamengo. Fui quase que adotado por uma elite da crônica esportiva do Rio de Janeiro, alguns deles meus mestres, Armando Nogueira, João Saldanha, Sandro Nogueira, Oldemaro Tonguinhó, torcedores do Botafogo… Dói muito. Não gostei do Montenegro comparar com os outros times, mas o Botafogo vai ter de entender qual é o seu tamanho hoje para continuar a existir."



Ainda segundo Galvão Bueno, o Botafogo precisa mudar seu jeito de administrar o clube, algo que o novo presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, tem batido na tecla.

"Falamos muito na coisa da gestão. É duro, é sofrido… O Botafogo precisa entender o tamanho, qual é a solução. Não há gestor que consiga levar o Botafogo à frente dessa forma, porque é impossível, o Montenegro falou um pouco isso", finalizou.