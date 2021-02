Felipe Neto Divulgação

Publicado 10/02/2021 16:15

Rio - O ex-patrocinador do Botafogo e youtuber Felipe Neto negou a informação de que estaria acertando com o clube carioca para participar do departamento de marketing do clube carioca. Ele utilizou suas redes sociais para negar a informação.

“A informação de que o Botafogo fechou com a minha empresa para fazer o marketing do clube é falsa. Conselho de alvinegro: não sigam esses perfis que espalham mentiras sobre o clube. Eles só prejudicam tudo“, escreveu Felipe Neto no Twitter.



Afastado do Botafogo na atual temporada, Felipe Neto já fez alguns elogios ao novo presidente do clube carioca, Ducesio Mello. Torcedor do alvinegro, o youtuber já falou algumas vezes que não descarta voltar a participar ativamente do Glorioso.