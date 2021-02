Lesionado, Gatito não deve ficar Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2021 17:21

Rio - Sem entrar em campo desde setembro, Gatito Fernández revelou uma mágoa com a equipe médica do Botafogo. Em entrevista ao SporTV, o goleiro afirmou que faltou cuidado dos profissionais em relação à sua lesão.

"Pode ter sido um erro meu querer ter ido para a seleção, mas não sou médico, não sabia a gravidade da lesão. Jogador sempre quer jogar, assim como já joguei muitas vezes machucados em clubes, como no Botafogo. Se soubesse da lesão e que poderia prejudicar minha carreira, não me arriscaria, porque poderia perder mais jogos pela frente. O pessoal da parte médica poderia ter mais cuidado comigo, falando que eu não poderia ir e não poderia jogar. Falaram que eram somente 15 dias. Hoje estou usando muletas, evitando carga no joelho e fazendo só fisioterapia", afirmou o jogador.

Mesmo após a lesão no joelho, Gatito foi liberado para entrar em campo pela seleção paraguaia nas Eliminatórias, em outubro, o que parece ter agravado a lesão.