Loco Abreu Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 20:05

Rio - Casa de grandes jogadores da história do futebol mundial, o Botafogo atravessa um dos momentos mais delicados da história do clube. Afundado em dívidas e passando por uma reformulação política e no futebol, o Alvinegro jogará a Série B em 2021. Ídolo do clube, o atacante Loco Abreu lamentou a fase do Botafogo em entrevista ao 'Tá na Área'.

"Estamos tristes. Ver o Botafogo desse jeito não é o Botafogo que a gente conhece, nem que a história do Botafogo manda. Espero que possa rapidamente fazer uma reconstrução, mas uma reconstrução séria, como tem que ser feita, tirando todo mundo que faz mal e colocando pessoas que fazem bem", disse Loco, antes de emendar:



"Pessoas que aparecem com a camisa do Botafogo, e as pessoas que não aparecem com a camisa do Botafogo que estão fora e também estão fazendo mal. Chegou a hora de enfrentar a realidade, porque se continuar desse jeito vai ser pior ainda. Torço muito por essa reconstrução, e que ela seja real", encerrou o atacante uruguaio.