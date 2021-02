O técnico Ney Franco trabalhou no Goiás na Série A do Brasileiro Rosiron Rodrigues / Goiás

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 20:25

Rio - Rebaixado para Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está de olho no mercado em busca de um técnico para conduzir o Alvinegro de volta à Primeira Divisão. Um dos nomes especulados nas redes sociais, Ney Franco afirmou que não foi procurado, mas afirmou que "seria um prazer retornar" e não descartou conversas.

Publicidade

"Se for do interesse do clube, podemos conversar, tenho o maior respeito pela instituição", declarou Ney Franco em entrevista ao site “Resenha Alvinegra”. O técnico trabalhou no Botafogo entre 2008 e 2009. Recentemente, passou por Goiás e Cruzeiro. Sem técnico desde que demitiu Eduardo Barroca, o Glorioso está com o auxiliar Lucio Flavio de interino.