Por O Dia

Publicado 12/02/2021 12:30

Rio - O Botafogo ganhou mais um destaque para o jogo contra o Goiás, no próximo sábado. O volante Zé Welison, que foi substituído no intervalo da partida contra o Grêmio com dores no tornozelo, não estará à disposição de Lúcio Flávio.

Sem Zé Welison, o Botafogo deve escalar Luiz Otávio como titular. O time deve ir a campo com Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa e Hugo; Kayque, Luiz Otávio e Caio Alexandre; Cesinha, Rafael Navarro e Matheus Nascimento.

Botafogo e Goiás se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio Serrinha, em Goiânia.