Cícero e Pedro Raul estão deixando o Botafogo

Rio - De olho na próxima temporada, o Botafogo já vem resolvendo algumas pendências em relação ao elenco. Após a transferência de Pedro Raul para o futebol japonês, o Glorioso conseguiu realizar um acordo para a saída do experiente meia Cícero.

Um dos salários mais altos do elenco, o meia, de 36 anos, pouco jogou nesta temporada. O jogador chegou a ficar afastado do grupo do Botafogo por mais de um mês. Ao todo, Cícero atuou em apenas 19 partidas e fez um gol na atual temporada.

O jogador tinha uma cláusula no contrato que permitia a sua saída em caso de rebaixamento do Botafogo, o que acabou aconteceu. Com isso, o clube e o atleta chegaram a um acordo. O Glorioso também busca o mesmo desfecho com o atacante Kalou.



O marfinense, de 35 anos, contratado como estrela não vingou no Botafogo na atual temporada. Com vínculo até o fim de 2021, o jogador tem o salário mais alto do elenco e não se encaixa no orçamento do Glorioso para a Série B. Além disso, o desempenho técnico do atacante não agradou o Glorioso.