Por O Dia

Publicado 16/02/2021 20:02 | Atualizado 16/02/2021 20:04

Porto Alegre - O Botafogo monitora a situação de Luiz Fernando. Emprestado ao Grêmio, o atacante teve confirmada uma lesão no tornozelo esquerdo e será desfalque nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Luiz Fernando apareceu de muletas no CT do Grêmio e a previsão dos médicos é de fique, no mínimo, seis semanas afastado.

Luiz Fernando tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. A sua renovação será tratada depois da final da Copa do Brasil. No acordo firmado existe uma cláusula de renovação unilateral até o fim de 2021, caso haja o interesse do clube. O Grêmio pagou R$ 1 milhão pelo empréstimo.

Publicidade

Em reformulação, o Botafogo, rebaixado para a Série B do Brasileiro, vê no atacante um valorizado ativo no mercado, mas não descarta a volta caso não receba propostas à altura. É o caso da recusa da oferta do São Paulo, de R$ 3,2 milhões, pela contratação do zagueiro Kanu. Com a venda de Pepê para o Porto, de Portugal, o Grêmio pode renovar o empréstimo do atacante.

Em tratamento, Luiz Fernando terá uma longa recuperação após um carrinho de Reinaldo na derrota para o para o São Paulo, domingo, em Porto Alegre. Avaliado na segunda-feira, ele teve a gravidade da lesão confirmada nesta terça. O atacante está com o tornozelo imobilizado e inicia a fisioterapia esta semana.