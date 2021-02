Kanu Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 15:49

Rio - O São Paulo aumentou sua oferta para contratar o zagueiro Kanu, do Botafogo. De acordo com o portal "UOL", o clube paulista agora oferece R$ 4,2 milhões à prazo por 50% dos direitos do defensor. Antes, a proposta enviada era de R$ 3,2 milhões parcelados por 60% dos direitos econômicos.

Na última quinta-feira, o Botafogo havia pedido uma oferta de R$ 6 milhões para liberar Kanu. Os números já seriam inferiores aos R$ 9 milhões pretendidos inicialmente pelo Glorioso.

Kanu já informou a seus representantes que deseja se transferir para o São Paulo e aguarda a resolução da negociação entre os clubes. O nome do zagueiro foi aprovado pelo técnico Hernán Crespo, recém-chegado ao Morumbi.