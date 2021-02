Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 16:56

Rio - Rebaixado antecipadamente para a série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já começa a projetar a próxima temporada na segunda divisão. De acordo com a 'Rádio Guarujá', o meia Pedro Castro, de 28 anos, pode reforçar o Alvinegro. O jogador se despediu do Avaí nesta sexta-feira através das redes sociais.

Pedro Castro deve se juntar ao Botafogo a partir do próximo mês, quando se dará início o Campeonato Carioca. Revelado pelo Santos, o meio-campista somou passagens por Paraná, Santa Cruz, Botafogo-SP, Tombense e Sport. Nas últimas duas temporadas, o jogador foi titular pelo Avaí e marcou sete gols em 97 jogos.