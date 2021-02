Ney Franco no comando do Cruzeiro Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 18:20 | Atualizado 19/02/2021 18:22

Rio - Após a saída de Eduardo Barroca, o Botafogo segue a procura de um novo técnico para a próxima temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jornalista José Passini, do 'Seleção Alvinegra', Ney Franco, que chegou a ser especulado como comandante do clube, não será o novo treinador da equipe.

Sem clube, o técnico disse que não tem conversas em andamento e sequer teve contato com o Alvinegro. Ney Franco somou passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Flamengo, Athletico Paranaense, Coritiba, São Paulo, Vitória, Sport, Goiás e Chapecoense. Lúcio Flávio segue como técnico interino.