19/02/2021

Rio - O Botafogo segue se movimentando no mercado por reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro está de olho na contratação do lateral-direito Jonathan, do Coritiba. Ainda segundo o repórter, a negociação está bem encaminhada com o jogador.

Aos 28 anos, Jonathan está emprestado pelo Coritiba ao Água Santa-SP, e o vínculo termina ao final do mês. O jogador já atuou por Brasiliense, Portuguesa, São José, Capivariano, Ponte Preta e Atlético-GO. O atleta deve chegar já para a disputa do Campeonato Carioca, que começa no próximo mês.