Edson Cariús Divulgação

Por Lance

Publicado 21/02/2021 11:20

Rio - O Botafogo tem um novo atacante no radar. Trata-se de Edson Cariús, do Fortaleza, que recebeu uma sondagem do clube de General Severiano nos últimos dias. O atleta de 32 anos deve ser emprestado pelo Leão e o Alvinegro monitora a situação do jogador.



Vale ressaltar, contudo, que nenhum tipo de proposta ou interesse formal foi manifestado pelo Botafogo. Em busca de uma camisa 9, o Alvinegro apenas "colocou" Edson Cariús na lista e pediu informações sobre o atleta ao estafe. O empresário do atacante, Endrigo Thyciano, inclusive, conversou com o LANCE!.



"Existe interesse por parte do clube e do novo treinador Marcelo chamusca, porém nada oficial chegou à mim ou ao Fortaleza, detentor dos direitos do atleta, o qual tem contrato até dezembro. O Botafogo é um time grande, acho que todo atleta tem interesse, com Cariús não seria diferente", afirmou.



Na atual temporada, Cariús marcou quatro gols em 16 partidas disputadas pelo Fortaleza. Além do Botafogo, outros clubes que disputarão a segunda divisão do Campeonato Brasileiro também monitoram a situação do jogador.