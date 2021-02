Guilherme Santos, lateral-esquerdo do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 14:01

Rio - O Botafogo já dispensou alguns jogadores, contratou reforços, mas ainda analisa a permanência de outros atletas. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o clube espera a chegada de Marcelo Chamusca para avaliar a saída ou não do lateral Guilherme Santos. Mas segundo o repórter a possibilidade do jogador ficar é 'grande'.

Guilherme Santos foi contratado no ano passado, começou a trajetória no clube de forma irregular, mas cresceu atuando de forma mais avançada. No entanto, problemas musculares descobertos em setembro de 2020 fizeram com que o jogador não conseguisse regularidade. O Juventude sondou o atleta, mas ainda não houve proposta oficial.