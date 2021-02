Em alta, Kanu esteve perto de se transferir para o Cruz Azul, do México, e agora está no radar do São Paulo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/02/2021 17:15

Rio - Apesar da temporada ruim, que culminou com o rebaixamento, o Botafogo teve algumas peças de destaque na temporada. Um delas foi o zagueiro Kanu, que despertou interesse do São Paulo. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, pode definir o futuro do jogador nesta segunda-feira.

Ainda segundo o repórter, a vontade do jogador será fundamental para a saída ou não do clube. O mandatário do Botafogo terá uma conversa com o zagueiro para entender os desejos do atleta. O São Paulo ofereceu R$ 4,2 milhões por Kanu, mas o Alvinegro fez uma contraproposta de R$ 6 milhões e aguarda uma resposta do clube paulista.