Joel Carli Divulgação/Botafogo FR

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 13:48

Rio - Em busca de reduzir suas pendências financeiras, a diretoria do Botafogo enviou uma proposta aos representantes do zagueiro argentino Joel Carli, com o intuito de renegociar a dívida que o clube carioca tem com ele. A atleta, que atualmente defende o Aldosivi-ARG, move uma ação judicial contra o Glorioso. As informações são do portal "LANCENET".

Inicialmente, o Glorioso deseja apenas um acordo e não o retorno do jogador, de 34 anos. Porém, o Botafog estaria disposto a acertar a volta do argentino para negociar um acordo. Para que Carli retorne será necessário um acordo com a equipe que o zagueiro defende no momento.

Publicidade

Carli deixou o Botafogo no início de junho do ano passado, com a intenção do clube em economizar um dos maiores salários do elenco. A saída não foi amigável, pois o defensor não queria deixar o Alvinegro. Com isso, o argentino entrou na Justiça pedindo cinco meses de salários atrasados, férias e o valor de uma renovação automática que estava prevista em contrato e não foi cumprida.



Publicidade

O defensor jogou no Botafogo de 2016 a 2020. Ele participou do título do Campeonato Carioca levantado pelo Glorioso em 2019. Ao todo, Carli entrou em campo em 119 partidas com a camisa do Glorioso e marcou seis gols.