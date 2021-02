Elenco do Botafogo antes do treino Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 11:29

Rio - Com a mudança do calendário do Campeonato Carioca, que foi antecipado para os dias 3 e 4 de março, o Botafogo se vê com pouco tempo para sua pré-temporada. Por isso, o Glorioso deverá optar por fazer sua pré-temporada no Estádio Nilton Santos. segundo informações do "globoesporte.com".

No entanto, ainda de acordo com o portal, ainda não está descartado um período de treinos fora do Rio de Janeiro. Uma conversa entre os diretores e a nova comissão técnica vai definir se a equipe vai com força total para a estreia no Carioca ou se haverá um descanso para o elenco de 2020.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Glorioso encerra a sua participação na competição na próxima quinta-feira contra o Ceará, no Castelão. Devido a pandemia, os clubes terão pouco tempo de intervalo para o começo da próxima temporada.

