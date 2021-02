Em dia de pane coletiva da defesa, Diego Loureiro se salvou e evitou uma derrota ainda mais vexatória em Goiânia Reprodução/Premiere

Por O Dia

Publicado 22/02/2021

DIEGO LOUREIRO: Não foi muito exigido. Na única defesa que precisou fazer, pegou pênalti. NOTA 8



KEVIN: Jogo burocrático. Não comprometeu na parte defensiva e foi pouco ao ataque. NOTA 6



MARCELO: Partida segura e com grande apresentação tática, mostrando bom posicionamento. NOTA 7



SOUZA: Uma boa revelação do Botafogo neste Brasileirão. Embora seja jovem, o zagueiro mostra maturidade de veterano. NOTA 7



HUGO: Muita disposição, mas pouca qualidade com a bola nos pés. Precisa melhorar a parte defensiva. NOTA 5,5



LUIZ OTÁVIO: Deu boa proteção à zaga e se destacou nos desarmes na partida, sendo cinco no total. NOTA 7



KAYQUE: Fez um primeiro tempo comum e foi substituído no intervalo. NOTA 6



BABI: Entrou bem e marcou o gol da vitória contra o São Paulo. NOTA 8,5



WARLEY: Fez uma ótima partida e foi sacado nos minutos finais com fortes cãibras.



DAVI ARAÚJO: Entrou no fim e nada fez. SEM NOTA.



BRUNO NAZÁRIO: Partida ruim. Errou oito passes na partida e foi facilmente marcado pelos adversários. NOTA 5



CESINHA: Mostrou disposição durante os 15 minutos em campo. NOTA 6



ÊNIO: Uma grande exibição com a camisa alvinegra. Deu mobilidade ao ataque. NOTA 8



NAVARRO: Deu trabalho à zaga adversária e se apresentou bem ao ataque, principalmente como pivô. NOTA 7



MATHEUS NASCIMENTO: Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA.



LÚCIO FLÁVIO: Montou o time com o que tinha em mãos. Mexeu bem no time e foi um grande motivador na beira do campo, com gritos para cobrar os jogadores. NOTA 8

SÃO PAULO: Partida vergonha diante do Botafogo. A atuação do goleiro Volpi não deixou que a derrota ainda fosse mais elástica. Para piorar a atuação do Tricolor, o atacante Luciano ainda desperdiçou um pênalti.