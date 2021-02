O atacante Ênio, de 19 anos, foi uma das novidades contra o São Paulo: veloz e driblador foi importante no contra-ataque Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/02/2021 21:30

Rio - Após uma sequência de nove derrotas seguidas, o Botafogo, enfim, venceu um jogo no Brasileirão. Com gol de Matheus Babi, o Alvinegro, que já está rebaixado para a Série B, bateu o São Paulo, no Nilton Santos. No entanto, a vitória foi parcialmente ofuscada pela marcação de um polêmico pênalti para o Tricolor Paulista, quando Gabriel Sara caiu na área na etapa final.

"O pênalti marcado para o São Paulo foi um erro claro e óbvio, como diz o protocolo do árbitro de vídeo. Nem o braço em cima nem o contato embaixo derrubam o jogador do São Paulo. Não tem nada de faltoso no lance", disse Renata Ruel, comentarista dos canais 'ESPN' antes de complementar:



"Até o pipoqueiro viu que não foi pênalti. Já é um absurdo o árbitro de campo marcar. E, segundo, por que o VAR não chamou? Só se eles têm uma imagem que ninguém sabe ou se não estava funcionando de novo. A equipe de arbitragem dentro de campo também poderia ter avisado. É o erro mais absurdo do Campeonato Brasileiro", encerrou.