Honda rescindiu com o Botafogo no fim de dezembro Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:33

Mesmo depois de deixar o Botafogo no fim do ano passado, antes do fim do contrato, Honda tenta ajudar. O meia japonês comprou, segundo o próprio Glorioso, 50 pacotes anuais do plano VIP de sócio-torcedor para doar ao clube.



Essa compra aconteceu após a negociação para a rescisão do contrato e, na época, Honda comentou sobre o desejo de contribuir de alguma forma com o Botafogo. Com os 50 planos doados, o clube irá distribuir a torcedores.



Publicidade

A distribuição acontecerá através de um concurso cultural que o departamento de marketing do Botafogo irá organizar. Poderão participar sócios em dia com as mensalidades, que terão a oportunidade de concorrer pelo plano VIP.



"O ex-atleta do Botafogo Keisuke Honda, em gesto de agradecimento aos botafoguenses e à instituição, adquiriu 50 pacotes anuais de sócio-torcedor do plano mais premium, o VIP, no dia 31 de dezembro de 2020, e doou ao clube para que os alvinegros possam usufruir (...) O Botafogo agradece a iniciativa do atleta, com quem está em permanente contato em busca de parcerias comerciais e institucionais no exterior", diz a nota oficial.