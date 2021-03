Joel Carli Divulgação/Botafogo FR

Publicado 02/03/2021 09:30

Rio - O Botafogo tem mais um reforço para a temporada de 2021. O goleiro Douglas Borges, que disputou a última Série B, pelo CRB, de Alagoas, vai reforçar o clube carioca. Ele foi eleito o melhor goleiro do último Campeonato Carioca, quando defendeu o Volta Redonda. As informações são do portal "Lancenet". Além disso, a equipe carioca também está próxima de acertar o retorno do zagueiro Joel Carli. As informações sobre o retorno do argentino são do portal "FogãoNet".

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Douglas Borges tem 30 anos e chegou a assinar um contrato com o Novorizontino em fevereiro para disputar o Campeonato Paulista deste ano, mas negociou a rescisão assim que soube do interesse alvinegro. De acordo com o site, o jogador já fez exames médicos no Nilton Santos e mantém a forma física nas dependências do Botafogo antes de se apresentar ao técnico Marcelo Chamusca.



Sobre o zagueiro Carli, a ideia do Botafogo é trazer o zagueiro de volta e negociar a dívida que tem com o argentino, que cobra cerca de R$ 10 milhões na Justiça. O valor pode diminuir pela metade com o retorno. As negociações estão bem encaminhadas.

O experiente defensor foi dispensado pela antiga diretoria e pelo Comitê de Futebol, mesmo tendo renovação contratual garantida por metas alcançadas. O zagueiro está com 34 anos e atuou no Botafogo entre 2006 e 2020.