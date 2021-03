Marcinho pode ser o novo reforço do Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 19:46

Rio - O Botafogo está reformulando seu elenco para a disputa da Série B. De acordo com o repórter André Rodrigues, da Rádio Sagres 730, de Goiânia, o Glorioso está perto de acertar a contratação do atacante Marcinho, do Goiás.

Marcinho está rescindindo seu contrato com o Goiás de forma amigável. Na última temporada, ele atuou pelo Cuiabá, equipe que era comandada por Marcelo Chamusca, novo técnico do Botafogo. Pela equipe de Mato Grosso, foram 21 jogos e quatro gols marcados.

Além de Goiás e Cuiabá, Marcinho coleciona passagens por Ponte Preta, Corinthians, Remo, São Bernardo, São Paulo, Athletico-PR e Sport.