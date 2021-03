René Simões Vitor Silva / SSPress

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 20:55

Rio - Aposentado da função de técnico há algumas temporadas, René Simões hoje atua como comentarista no programa 'Os Donos da Bola', da Bandeirantes. Com passagens pelo Botafogo, o ex-treinador falou sobre a equipe alvinegra e sugeriu que, para voltar à elite do futebol brasileiro, o Botafogo precisa contratar um 'mental coach'.

"Agora, o seguinte, um time que me contratasse para trabalhar para subir, eu levaria um “mental coach”. Porque você tem que trabalhar o clube, tem que trabalhar o roupeiro, tem que trabalhar o massagista, tem que trabalhar o médico e tem que trabalhar o preparador físico", disse René, antes de complementar:



"Também tem que fazer essa integração da comissão técnica permanente com a comissão técnica que chegou. Tem que ter alguém que olhe isso, e o treinador tem que olhar o time, contratar e treinar. Então, eles focam muito no treinador e esquece do que faz o contexto todo de um clube", encerrou o ex-técnico.