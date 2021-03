Marcelo Chamusca terá a missão de comandar o Botafogo na temporada de 2021 Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 20:25

Rio - O Botafogo segue no processo de reformulação do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o 'Ge.com', o clube aguarda a realização de exames médicos e assinatura de contrato para anunciar mais três reforços nesta sexta-feira. São eles o zagueiro Gilvan, o meia Felipe Ferreira e o meia-atacante Marcinho.

Aos 31 anos, Gilvan foi destaque do Atlético-GO na última temporada e deve assinar até dezembro com o Alvinegro. Marcinho e Felipe Ferreira jogaram a última Série B pelo Cuiabá, comandados por Marcelo Chamusca. Até agora, o clube anunciou as chegadas do goleiro Douglas Borges, do lateral Jonathan, do volante Pedro Castro e do atacante Ronald.