Por O Dia

Publicado 06/03/2021 11:46 | Atualizado 06/03/2021 11:46

Rio - As negociações entre América-MG e Bruno Nazário tem avançado bem nos últimos dias. Em entrevista ao "Superesportes", o presidente do clube, Alencar da Silveira, afirmou que já existe um acordo feito com o jogador, mas detalhes relacionados a burocracia ainda precisam ser resolvidos para que o anúncio seja feito. Atualmente, o jogador está no Botafogo.

“Já existe um acordo firmado com o atleta. Porém, o Bruno pertence ao Hoffenheim-ALE, e ainda tem vínculo de empréstimo com o Botafogo. As negociações estão avançadas com o clube alemão, mas é necessário resolver a parte burocrática para finalizar”, revelou Alencar.

O empresário do atleta, Nenê Zini, tem se mostrado otimista quanto a confirmação do negócio. O agente acredita que há boas chances de o acordo seja fechado. Caso tudo se concretize, Nazário terá que disputar a vaga com Alê, Geovane, Marcelo Toscano e Gustavinho na função que exerce.

Bruno Nazário pertence ao Hoffenheim, da Alemanha. Pelo clube alemão, disputou apenas duas partidas na temporada 2013/2014. Desde então, o jogador foi emprestado a diversos clubes, como o Lechia Gdansk (Polônia), Cruzeiro, Guarani, Athletico-PR e Botafogo.



Vale ressaltar que Nazário estava no América-MG antes de ir para o Hoffenheim. Ele passou pelo Lanna Drumond em 2013 e não disputou uma partida oficial. Em jogos-treinos, fez gol no empate por 1 a 1 com o Betim e esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre a Seleção do Taiti, que disputou a Copa das Confederações no Brasil.

Pelo Botafogo, o jogador começou bem a temporada 2020 com quatro gols em 10 jogos no Cariocão. Ao passar do ano, no Brasileirão, caiu de rendimento junto como time e foi rebaixado para a Série B.