Kanu Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 15:30

Rio - Na mira de clubes do futebol brasileiro e do exterior, o zagueiro Kanu fica no Botafogo. Sem boas propostas, o Glorioso barrou a saída do defensor. No entanto, o clube não descarta a negociação, desde que que os valores agradem a cúpula alvinegra.

Capitão do Botafogo na estreia do Campeonato Carioca, na última quarta-feira, Kanu demonstrou foco no Glorioso e ressaltou a história que construiu no clube.

"Muito feliz, uma honra ser capitão desse clube, o clube que me criou. Sou muito feliz e respeito muito essa camisa. Vou continuar dando a vida por esse clube e vamos firme nesta temporada em prol do nosso objetivo principal, que é subir para a Série A", disse em entrevista à BotafogoTV.

Cria da base, o zagueiro de 23 anos é visto como um dos maiores ativos no mercado da bola. Por esse motivo, o Botafogo tem feito jogo duro em relação aos valores envolvidos. A ideia é conseguir boas quantias que façam valer a pena perder um titular.