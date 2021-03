Wellington Paulista Divulgação

Rio - Artilheiro do Fortaleza nas últimas temporadas, o atacante Wellington Paulista tem contrato até o mês de maio. O Leão do Pici iniciou as conversas e o futuro do jogador deve ser definido nos próximos dias.

Na última semana, o presidente Marcelo Paz e o empresário de Wellington Paulista tiveram o primeiro contato sobre a situação do atleta, ainda sem valores na mesa. Ambas as partes já haviam combinado que haveria conversa após o Campeonato Brasileiro.

Com o contrato prestes a se encerrar, o atacante recebeu sondagens de outras equipes para 2021, mas pretende ouvir os planos do Tricolor, que passa por reformulação para a nova temporada.



"Estão chegando jogadores importantes, alguns jogadores experientes, outros jogadores com rodagem boa no Campeonato Brasileiro. A gente espera que os jogadores que vierem possam nos ajudar, todos têm que vir com esse intuito de ajuda, de lutar e batalhar por um ideal no clube. São jogadores bons, que podem nos ajudar, e a gente espera isso deles no decorrer do ano", analisou Wellington Paulista, em entrevista coletiva.



Contratado 2019 pelo Fortaleza, o camisa 9 não demorou a se firmar na equipe comandada por Rogério Ceni e caiu nas graças da torcida. No primeiro ano, o artilheiro marcou 15 gols e foi um dos destaques do time. A marca se repetiu na temporada passada.