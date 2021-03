Vinicius Assumpção, dirigente do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/03/2021 13:43

Rio - Vinicius Assumpção, vice-presidente geral do Botafogo, usou seu perfil no Twitter para criticar uma atitude da Rede Globo. A emissora não transmitiu no Fantástico, os gols da vitória do Alvinegro por 3 a 0 sobre o Resende, pelo Campeonato Carioca.

"O programa “Fantástico“, da Rede Globo, não passou os gols da vitória do Botafogo, apenas anunciou a vitória. Não tem desculpas, afinal o jogo do Atlético-MG que acabou após, os gols foram transmitidos. Isto tira visibilidade de nossos patrocinadores e do clube. Só para registro!", postou Vinicius Assumpção.



Vale lembrar, que a TV não possui os direitos de transmissão do torneio, no entanto, exibiu os gols da derrota do Fluminense por 3 a 0 para Portuguesa-RJ.

