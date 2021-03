Bruno Nazário Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 11:43

Rio - Bruno Nazário foi um dos destaques na vitória do Botafogo por 3 a 0 contra o Resende, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no último domingo. O meia deu duas assistências e participou, de forma indireta, do outro gol.

Publicidade

Ao fim da partida o camisa 10 do Botafogo elogiou o comando de Marcelo Chamusca e destacou que rende mais como meio-campista central, posição que tem atuado com o novo treinador.



"Feliz pela partida, todos foram excelentes. Consistentes na marcação, a gente tá sabendo o que fazer na marcação. Eu rendo mais pelo meio do que pelas beiradas, estou feliz pelo meio", afirmou.