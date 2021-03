Joel Carli Divulgação/Botafogo FR

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 22:00

Rio - Um dos ídolos recentes do Botafogo, o zagueiro Joel Carli pode estar de volta à equipe. De acordo com a 'Rádio Brasil', o presidente do clube, Durcesio Mello, confirmou que o argentino assinará um contrato de dois anos com o Alvinegro. Nesta segunda-feira, o defensor se desvinculou com o Aldovisi-ARG, clube o qual defendeu em 2020.

Publicidade

Ainda segundo o presidente, a ideia de Carli é encerrar a carreira no Botafogo. Aos 34 anos, o zagueiro fez apenas duas partidas pelo Aldovisi na ultima temporada. O acerto também faz parte da dívida que o clube tem com o atleta na Justiça. Joel Carli tem mais de 140 jogos com a camisa do Botafogo e conquistou o título carioca de 2018.