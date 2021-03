Bruno Nazário Vitor Silva/Botafogo

Rio - Um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Resende, o meia Bruno Nazário vive uma indefinição sobre a sua permanência no clube carioca. Apesar do presidente do América-MG, Alencar da Silveira, ter dito que tem um acerto com o atleta, o Glorioso alimenta a esperança de renovar com o jogador. As informações são do portal "FogãoNet".

O treinador do Botafogo, Marcelo Chamusca gosta de Bruno Nazário e disse ao meia que tem o interesse de contar com ele e a importância dele para a equipe. Ele tem contrato até 30 de junho, emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha.



Interessado no jogador, América-MG chegou, inclusive, a tentar nos bastidores que Bruno Nazário não atuasse nesta quarta-feira, para que ele pudesse ter condições de jogar pelo clube mineiro na Copa do Brasil posteriormente. No entanto, o meia deve ser titular contra o Moto Club.

Em 2020, Bruno Nazário viveu uma temporada de altos e baixos. Após um bom começo, o jogador caiu bastante de produção e não conseguiu evitar o rebaixamento do Botafogo para a Série B. Ele atuou em 44 jogos e fez dois gols pelo Glorioso na última temporada.