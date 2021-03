Joel Carli Divulgação/Botafogo FR

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 10/03/2021 14:06 | Atualizado 10/03/2021 14:17

Rio - Joel Carli está de volta ao Botafogo! O zagueiro chega ao Rio nesta quinta-feira para poder assinar com o Glorioso. O defensor rescindiu com o clube em 2020 e passou menos de uma temporada no Aldosivi, da Argentina e agora assina, já na sexta-feira, com o Alvinegro até dezembro de 2022.

O zagueiro de 34 anos cobrava na justiça dívidas do clube pelo período em que estava vestindo a camisa alvinegra, entre 2016 e 2020. No entanto, em acordo com o Botafogo, encerrou as cobranças para ter um novo contrato com o Alvinegro.

Carli estava no elenco campeão carioca pelo Botafogo em 2018. Nos quatro anos em que esteve no clube carioca, ele se tornou o terceiro maior estrangeiro em número de jogos, 153.