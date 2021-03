A caminho do América-MG, Bruno Nazário teve o contrato rescindido com o Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:38

Rio - Em negociação com o América-MG, Bruno Nazário não vestirá mais a camisa do Botafogo. A rescisão do contrato com validade até junho foi confirmada pelo Glorioso na tarde desta quarta-feira. Em nota oficial, o clube revelou ter recebido uma notificação do Hoffenheim, da Alemanha, solicitando o destrato do empréstimo. O 'atropelo' do Coelho na transação foi alvo de críticas do presidente do Botafogo, Durcesio Mello.

"Lamentamos o assédio público de dirigentes de outros clubes no atleta no momento em que o mesmo tinha um contrato a cumprir. Certamente, um caminho mais respeitoso era conversar no fórum mais adequado, que é em contato direto com a Diretoria de Futebol ou comigo. Mas não tem problema, o Botafogo é muito maior que isso", afirmou o presidente Durcesio Mello.

A entrevista do presidente do América-MG, Alencar Silveira, à Rádio Brasil antecipou a saída do camisa 10. Ao longo da semana o dirigente cobrou 'bom senso' da diretoria alvinegra para não escalar o apoiador contra o Moto Club, compromisso que marca a estreia do Alvinegro na Copa do Brasil nesta quarta-feira, em São Luís. Silveira confidenciou que Bruno não tinha mais o interesse em permanecer em General Severiano.

Bruno Nazário estava concentrado com a delegação do Botafogo na capital do Maranhão. Com o desfalque de última hora, o técnico Marcelo Chamusca pode promover a estreia do volante Matheus Frizzo, uma nas novidades para a temporada 2021.

"Após o recebimento da notificação, o atleta foi autorizado a deixar a concentração e retornar ao Rio. O Botafogo deseja contar no seu elenco apenas com atletas que estejam plenamente comprometidos com os objetivos para temporada e com o propósito de reconstrução do Clube", disse Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube, ao site oficial alvinegro.