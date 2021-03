Capitão Juninho celebra um de seus dois gols na goleada do Botafogo sub-20 Fábio de Paula/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 18:54

Os garotos do Botafogo brilharam na tarde desta quarta-feira (10) e aplicaram uma incrível goleada de 10 a 0 sobre o Castelo, do Tocantins, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Os gols no Estádio Nilton Santos foram marcados por Kauê (2), Juninho (2), Marquinhos (2), Gabriel Conceição, Vitinho, Ryan e Jhonnata.



Com o resultado, o Botafogo está classificado para as oitavas de final da competição e irá enfrentar o vencedor de Nacional, do Amazonas, e São José, do Rio Grande do Sul. A partir da próxima fase, os confrontos serão de ida e volta.

Publicidade

No primeiro tempo, o Botafogo, apesar da pressão, marcou apenas duas vezes, com Kauê e Gabriel Conceição. Após o intervalo, o Glorioso mostrou força e o Castelo não conseguiu compensar a enorme diferença técnica entre as equipes, sofrendo oitos gols.