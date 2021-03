Em recuperação de uma lesão na coxa direita, Forster não tem previsão de voltar ao Botafogo Vítor Silva/Botafogo

A ida de Rafael Forster para o Juventude está certa, mas não deve ser mais com contrato em definitivo, como havia sido aprovado inicialmente com o Botafogo. Dono de 50% dos direitos econômicos do zagueiro, o Ludogorets, da Bulgária, não aceitou o modelo de negócio e topou apenas transação por empréstimo.

Para liberar Rafael Forster "em definitivo", o time búlgaro pediu ao Juventude uma compensação financeira. Com isso, a alternativa que resta ao Botafogo é fazer a transação por empréstimo. Neste modelo, o Ludogorets dará o aval.

O Juventude e os empresários de Rafael Forster aguardam o retorno do Botafogo de Maranhão, onde o Alvinegro encara o Moto Club nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, para resolver a situação e sacramentar a ida do zagueiro para o time de Caxias.

O contrato de Rafael Forster com o Botafogo vai até dezembro deste ano, mas a diretoria do Alvinegro aceitou se desfazer do jogador de "forma amigável" e, por isso, não vai se impor em uma ida do jogador por empréstimo ao Juventude, desde que não tenha custo de salário.

O vínculo entre Juventude e Rafael Forster será válido até o fim de 2021. O jogador gostou do projeto, pois irá continuar disputando a Série A. O Botafogo, por sua vez, enxerga como alívio de custo a saída do zagueiro, que tem salário acima do que o clube deseja pagar durante a disputa da Série B.