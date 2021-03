Lesionado, Gatito não deve ficar Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:06

Rio - O goleiro Gatito Fernández parece estar muito perto de retornar aos gramados pelo Botafogo. Segundo o próprio preparador de goleiros do clubes, Flávio Tenius revelou que uma exame realizado no jogador apontou uma melhora na lesão no joelho direito.

"É um assunto que seria mais recomendado o departamento médico falar. Acompanho de perto, fez exame no dia 1º de março, exame deu regredida, foi até surpresa grande, mais do que o esperado. Não posso falar da questão técnica (do exame) porque não é minha área. Mas sei que deu uma regredida, ficamos muito felizes e ele também. Continua no trabalho de fisioterapia. Não posso falar em previsão de volta, mas o problema regrediu", afirmou Flavio Tenius à Rádio Brasil.



Gatito não atua desde o empate sem gols entre Vasco e Botafogo válido pela Copa do Brasil que aconteceu no dia 23 de setembro do ano passado. Em 2020, o jogador atuou em apenas 22 jogos pelo clube carioca.

"Ele ficou muito motivado depois desse exame, o que deixou muito satisfeito. Dor não sente mais, mas precisa tomar alguns cuidados. Já passou por vários sentimentos, o atual é de muita vontade de voltar logo. É um ano em que será muito importante ao Botafogo. Logo logo esperamos tê-lo de volta", disse Tenius.