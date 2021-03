Ricardinho Divulgação / Ceará

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 15:17

Rio - O Botafogo está perto de fechar a contratação de mais um jogador. Trata-se do meia Ricardinho, do Ceará. De acordo com informações do canal "VovôCast", do YouTube, o Glorioso já tem um acordo com o atleta, que irá rescindir com o clube cearense na próxima semana.

Em entrevista ao canal "Bora Pro Racha!", o diretor de futebol do Ceará, Eduardo Arruda, já havia falado que o clube não iria dificultar uma saída do experiente meia, caso ele tivesse alguma oferta e desejasse mudar de ares.

Publicidade

"Ele tem contrato conosco, mas aí surgem rumores do Botafogo, do clube X, do clube Y… Se surgir alguma coisa e ele tiver interesse de sair, o Ceará vai ficar a cavalheiro de conversar com ele, e ele conversar com clube. Não vamos criar obstáculos. Enquanto ele for nosso atleta, vamos acolhê-lo com o profissionalismo de sempre", afirmou.



Publicidade

Marcelo Chamusca e o jogador já trabalharam juntos em 2017 e 2018. Ricardinho, de 35 anos, que defende o Ceará desde 2013. No clube, ele conquistou quatro títulos do Campeonato Cearense (2013, 2014, 2017 e 2018) e dois títulos da Copa do Nordeste (2015 e 2020). Ele tem 35 gols marcados em 309 jogos pelo Vozão.

Ricardinho também já vestiu as camisas de Juventude, Iraty, Caxias, Linense, XV de Piracicaba, Londrina, Ponte Preta e Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Ao todo, o clube carioca já acertou seis reforços para 2021. São eles: o zagueiro Gilvan, os atacantes Ronald e Marcinho, o meia Pedro Castro, o goleiro Douglas Borges e o lateral Jonathan.