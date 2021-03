Pedro Castro comemora o belo gol de falta marcado na vitória sobre o Moto Club Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 20:38

Rio - Recém-contratado pelo Botafogo, o meio-campista Pedro Castro pode precisar ficar fora de ação na próximas semanas. A assessoria do Alvinegro informou que o atleta sofreu um trauma no joelho na partida contra o Bangu, e passará por exames de imagem para avaliar a gravidade da situação. Ronald e Hugo também constam no boletim médico da equipe.

Publicidade

“O Botafogo de Futebol e Regatas, através do seu Núcleo de Saúde e Performance, atualiza a situação dos atletas: Ronald – (fisioterapia, dores membros inferiores), Pedro Castro – (trauma no joelho esquerdo, fará exame de imagem) e Hugo – (fisioterapia, lesão muscular na anterior de coxa esquerda)", trouxe o comunicado do Alvinegro.