Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:25

Rio - O meia Ricardinho se despediu do Ceará nesta terça-feira. Durante entrevista coletiva, ele confirmou que irá reforçar o Botafogo a pedido do técnico Marcelo Chamusca, que sugeriu seu nome à diretoria do time carioca. Ele assinará até o fim de 2021.

"Realmente estou indo para o Botafogo. Rescindimos hoje aqui, preciso estender minha carreira, buscar novas histórias, buscar aprender ainda mais, compartilhar aquilo tudo que aprendi no futebol. O Botafogo abriu as portas através do interesse do Marcelo Chamusca, um cara que eu deixo a minha gratidão, do Roger, preparador físico… Estão confiando no meu trabalho, estão confiantes que eu vou dar o meu máximo para que o Botafogo possa voltar à elite do futebol", declarou.



Ricardinho marcou época no Ceará e é considerado ídolo pela torcida. No clube desde 2013, disputou 338 jogos, marcou 40 gols e deu 52 assistências. Além disso, utilizou a braçadeira de capitão em 79 partidas.