Publicado 17/03/2021 19:04

Rio - Marcos Paquetá teve uma passagem relâmpago no comando do Botafogo em 2018. Demitido com apenas cinco jogos, ele diz não ter mágoa do clube e relembrou os motivos que resultaram em sua saída do time carioca.

"Cheguei no Botafogo no momento errado, na hora errada e com as pessoas erradas. Isso tudo influenciou bastante. Momento errado porque a equipe tinha sido campeã carioca, o treinador era o (Alberto) Valentim que saiu para o Egito, o clube atravessava situação financeira difícil, querendo vender jogadores, salários atrasados, prêmios atrasados, fizemos uma mini pré-temporada com muitos jogadores, uns 30 ou 40. Vim com ambição grande de fazer trabalho forte, jogar para frente e ser vencedor", declarou o técnico ao canal "Papo com Careca".



"Encontrei time mais tímido, que jogava mais fechado, em um 4-3-3 mais engessado, tentei agregar alguma coisa. Acho que essa minha proposta não foi tão bem aceita. Quando isso acontece, os atletas não se doam muito. Mas tive uma experiência muito legal, foi bom", completou.